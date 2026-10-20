Torino, palpeggia una 13enne "ma il danno è lieve". I giudici riconoscono l'attenuante al bengalese

Un cittadino bengalese è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per violenza sessuale. Ma la pena avrebbe potuto essere decisamente più severa. All'uomo - che nel 2022 aveva palpeggiato "contro la sua volontà, costringendola a subire un atto sessuale" una ragazzina di 13 anni tra gli scaffali di un minimarket a Torino - è stata infatti riconosciuta l'attenuante della minore gravità.

Secondo i giudici "la condotta si è esaurita in un palpeggiamento durato pochi secondi, che ha comportato una lesione molto contenuta del bene giuridico protetto". Da qui la decisione di riconoscere l'attenuante. La pena risulta sospesa. L'uomo non finirà in carcere e dovrà seguire un corso obbligatorio sulla violenza di genere. L’imputato non è mai stato sottoposto a misure restrittive e ha affrontato il processo da uomo libero.