Fulvio Martusciello: "C'è l'ombra delle cosche"

Onorevole Fulvio Martusciello, le proteste degli autotrasportatori hanno messo a dura prova il Sud. Che idea si è fatto delle loro richieste?

«Il caro carburante pesa sulle aziende, ma non autorizza nessuno a fermare quelle degli altri. Io difendo le imprese che questa protesta sta mettendo in ginocchio. Chi aspetta materie prime, chi perde commesse, chi butta prodotti freschi e deve comunque pagare stipendi, fornitori e tasse. Il Pd pensa ai voti degli autotrasportatori. Noi pensiamo a chi sta pagando questi blocchi. Un imprenditore non può vedersi cancellare giorni di lavoro perché qualcuno gli impedisce di ricevere una consegna. La libertà d’impresa va difesa anche davanti a un deposito bloccato».

Il governo ha stanziato un fondo da 480 milioni per aiutare chi opera nel settore. Quali saranno i prossimi passi?

«Con il nostro governo abbiamo messo a disposizione 480 milioni per le domande presentate fino ad agosto. Sono previsti interventi per settembre e ottobre. Gli impegni saranno mantenuti. Il centrodestra difende il lavoro delle imprese. Proprio per questo non accettiamo che altre aziende vengano sacrificate ai blocchi. Il confronto prosegue, ma le strade devono essere liberate. Nessuno può trattare facendo aumentare le perdite di migliaia di attività estranee alla vertenza. Le scadenze di un’impresa non aspettano il prossimo tavolo».