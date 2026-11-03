Andrea Sempio, nei suoi appunti spunta il nome di Giovanni Ferri: chi è. Un dettaglio inquietante

Altro mistero sul caso Garlasco. Nelle pagine dei diari di Andrea Sempio spunta il nome di Giovanni Ferri, l’ex meccanico di 88 anni trovato privo di vita nel 2010 all’interno di un'intercapedine in via Mulino. Gli appunti, scritti in stampatello e acquisiti agli atti dell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi per il quale Sempio risulta indagato dalla Procura di Pavia, sono stati resi noti dalla trasmissione Mattino Cinque su Canale 5. All'epoca la morte dell'uomo è stata archiviata come suicidio, ma da poco è stata riaperta dai magistrati pavesi con l'ipotesi di omicidio volontario a carico di ignoti.