Libero logo
Abbonamento Digitale

Reggio Emilia, picchia per anni la moglie provocandole tre aborti: 41enne nigeriano in manette

venerdì 6 novembre 2026
Reggio Emilia, picchia per anni la moglie provocandole tre aborti: 41enne nigeriano in manette

1' di lettura

Dopo anni di percosse, vessazioni e umiliazioni, una donna nigeriana di 35 anni ha trovato il coraggio di rompere il silenzio e ha presentato una denuncia nei confronti del marito, un suo connazionale di 41 anni. In seguito alla segnalazione, l'uomo è stato arrestato dalla polizia di Reggio Emilia, con l'accusa di maltrattamenti. Per la donna, quell'incubo durava ormai da sei anni.

Sei anni fatti di violenze fisiche e psicologiche, con le botte che, stando a quanto riportato dalla vittima, in tre casi le avrebbero persino provocato interruzioni di gravidanza. In un'altra occasione, che risalirebbe alla notte dell'ultimo Capodanno, il marito avrebbe anche abusato sessualmente di lei, costringendola a un rapporto contro la sua volontà. 

Uomo ucciso a fucilate nei campi, indagini dei Ris e analisi delle telecamere: si cerca l'assassino di Barreca

Due colpi di fucile al petto sparati da distanza ravvicinata. È questa la causa della morte di Alessandro Barreca...

Le indagini sono state avviate dopo che la donna ha deciso di rompere il silenzio. Gli investigatori hanno sentito persone vicine alla coppia ed è stata acquisita la documentazione sanitaria. Al termine degli accertamenti, la Procura ha richiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio la misura cautelare della custodia in carcere. Ottenuto il provvedimento, il 41enne è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra mobile, arrestato e portato al carcere di Reggio Emilia.

Milano, manager seviziato per anni dalla moglie: "Mi costringeva a mangiare nella ciotola del cane"

Un manager della finanza di 51 anni ha raccontato e denunciato di essere stato seviziato dalla moglie per anni. Di qui u...
tag
reggio emilia

Tutto per l'eredità Reggio Emilia, "ha ucciso il cugino con un bombolone alla crema" per l'eredità

Ororre in stazione Reggio Emilia, insegue e molesta una dipendente di Trenitalia: arrestato il gambiano

Scoppia la bufera Multato perché gioca a calcio con il numero 88: "Nazista"

ti potrebbero interessare

Meteo Giuliacci, freddo e piovoso ciclone sull'Italia: le zone colpite. E poi il duro sfogo del colonnello

Meteo Giuliacci, freddo e piovoso ciclone sull'Italia: le zone colpite. E poi il duro sfogo del colonnello

Minicar, la madre di uno degli aggressori: "Ti faccio a pezzetti". Ecco a chi è rivolto e cosa rischia adesso

Minicar, la madre di uno degli aggressori: "Ti faccio a pezzetti". Ecco a chi è rivolto e cosa rischia adesso

Murale e messaggio contro le forze dell'ordine: "Tutto il mondo odia la polizia": il vergognoso gesto in un liceo

Murale e messaggio contro le forze dell'ordine: "Tutto il mondo odia la polizia": il vergognoso gesto in un liceo

Imperia, tunisino stupra due ragazzine: a piede libero, adesso è sparito

Imperia, tunisino stupra due ragazzine: a piede libero, adesso è sparito

Redazione