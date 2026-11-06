Mestre, passano l'esame della patente senza sapere l'italiano: polizia in motorizzazione

Hanno attirato l'attenzione per la rapidità con cui sono riusciti a completare l'esame per la patente, nonostante le evidenti difficoltà con la lingua italiana. Per questo motivo, due cittadini indiani e un cittadino bengalese sono stati fermati dagli esaminatori della Motorizzazione civile di Mestre, in provincia di Venezia. Insospettiti dal comportamento dei tre candidati, i commissari hanno preferito chiamare la polizia per vederci chiaro. L'intervento degli agenti ha permesso di sventare l'ennesimo tentativo di frode all'esame teorico della patente.

Il personale del Servizio Sicurezza Urbana della Polizia locale veneziana è arrivato in Motorizzazione intorno alle 13 di martedì 27 ottobre, in seguito alla segnalazione degli esaminatori per quello che era ancora un "presunto tentativo di frode". I tre candidati avevano infatti assunto comportamenti "strani" per tutta la durate dell'esame e, pur mostrando evidenti carenze nella lingua italiana, avevano ottenuto punteggi molto alti: 30 su 30 per due di loro, e 29 su 30 per il terzo.