Taranto, bimba resta senza cibo: mensa negata per 12 euro. La replica del Comune: "Sono 38"

Aveva un arretrato di 12, o forse 38 euro. Per questo il Comune di Taranto ha deciso di escluderla dalla mensa scolastica. Protagonista della vicenda una bambina di nove anni e la sua famiglia. Il caso è divenuto noto dopo la diffida presentata dai genitori della piccola tramite l’avvocato Fabrizio Del Vecchio, nella quale si richiede la riammissione immediata della bambina alla mensa.

Nell'intimazione si parla di un debito contestato di circa 12 euro non pagati nell'anno scolastico precedente. Una morosità che, secondo la famiglia, "non era mai stata prima rivendicata". Negli ultimi giorni, la bimba è stata costretta a tornare a casa per pranzare e fare rientro a scuola solo nel pomeriggio, precludendosi "un momento essenziale e integrante del percorso formativo, didattico e del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito", si legge ancora nella diffida.