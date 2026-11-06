Meteo Giuliacci, freddo e piovoso ciclone sull'Italia: le zone colpite. E poi il duro sfogo del colonnello

L'Italia è nella morsa di freddo e pioggia. Da nord a sud, le temperature sono precipitate. Tutta colpa del ciclone centrato sulla Francia che genera un vortice secondario in prossimità della Corsica. È questa particolare condizione - secondo gli esperti di Meteo Giuliacci - che attira venti freddi dai Balcani le regioni adriatiche e gran parte del Centro-Nord. Nel frattempo, si attivano correnti di scirocco al meridione. Questo scontro termico è la causa della forte instabilità che sta colpendo gran parte della penisola.

La mattinata di venerdì 6 novembre è stata segnata da rovesci intensi su Toscana, Lazio, Campania e Calabria, fino a sfiorare le coste della Sicilia. Piovaschi sparsi interessando anche il nord, in particolar modo Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio i fenomeni si intensificano, arrivando verso l'Appennino centrale e meridionale. Al nord, pioggie e nevicate imbiancano l'arco alpino, scendendo poi verso Valle d'Aosta e Piemonte. Lo svicolamento del fronte perturbato scivola poi verso sud e verso la fascia adriatica. Il grosso del maltempo si concrentra su Campania, Basilicata, alta Puglia e Calabria tirrenica. Poi arriva l'inatteso. Sul web scattano le polemiche. Il colonnello Giuliacci si rende protagonista di un duro sfogo nei confronti degli utenti che mettono a paragone le notizie date dal suo sito con quelle degli altri portali. "Il colonnello ha sempre ragione", con queste parole si chiude il video. Il meteorologo minaccia anche di bannare i detrattori. Scene viste e denunciate anche nelle settimane passate: a Cartabianca aveva raccontato le offese ricevute e i commenti mal diferiti sul web.