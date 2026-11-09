Morte del fisico Roberto Cervellati, si è costituito l'uomo che lo ha investito con il monopattino

Si è costituito ed è stato denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale il 51enne che ha investito e ucciso Roberto Cervellati. L'incidente è avvenuto il 6 novembre, alle 15.30 circa, in viale Angelico prossimità civico 70, a Roma. Il fisico è stato travolto dal 51enne a bordo del suo monopattino. L'uomo, di nazionalità italiana, si è poi allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Le indagini avviate nell’immediatezza dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale si sono concentrate sulla ricostruzione dell’accaduto e il rintraccio del veicolo investitore, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l’acquisizione di testimonianze. Lunedì 9 novembre, mentre erano in corso le attività investigative, l’uomo si è costituito. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omicidio stradale fuga e omissione di soccorso. Disposto il sequestro del monopattino.
Roma, Roberto Cervellati morto travolto da un monopattino: tutti sconvolti, chi era la vittimaMondo della scienza italiana in lutto: è morto al Policlinico Gemelli Roberto Cervellati, il fisico di 92 anni in...
Soccorso e accompagnato al pronto soccorso del Gemelli, Cervellati è morto il giorno successivo. Avrebbe compiuto 93 anni a breve. Fisico e ricercatore dell’Enea, Cervellati era una figura di primo piano nella storia delle spedizioni scientifiche italiane in Antartide. Aveva guidato la missione italiana nel continente polare e partecipato a sette spedizioni, anche come capo missione. Nel Programma nazionale di ricerche in Antartide aveva ricoperto incarichi di coordinamento scientifico e responsabilità operative, raccordando le esigenze dei ricercatori con l’organizzazione logistica delle campagne in un ambiente segnato da isolamento e condizioni climatiche estreme. Fu stretto collaboratore dell’ingegnere Mario Zucchelli, artefice del programma antartico italiano.
Dal 1992 al 2006 rappresentò l’Italia nel gruppo di esperti dello Scientific Committee on Antarctic Research, il comitato scientifico internazionale per la ricerca in Antartide. In quegli anni diresse anche il settore impegnato nella realizzazione del dizionario geografico del continente. Nel 2006, in riconoscimento del suo lavoro, gli fu intitolato il Cervellati Glacier, un ghiacciaio lungo circa 9,5 chilometri nella Terra di Ellsworth, sulla dorsale Sentinel, tra il monte Epperly e il monte Tyree, in Antartide.