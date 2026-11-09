Morte del fisico Roberto Cervellati, si è costituito l'uomo che lo ha investito con il monopattino

Si è costituito ed è stato denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale il 51enne che ha investito e ucciso Roberto Cervellati. L'incidente è avvenuto il 6 novembre, alle 15.30 circa, in viale Angelico prossimità civico 70, a Roma. Il fisico è stato travolto dal 51enne a bordo del suo monopattino. L'uomo, di nazionalità italiana, si è poi allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Le indagini avviate nell’immediatezza dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale si sono concentrate sulla ricostruzione dell’accaduto e il rintraccio del veicolo investitore, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l’acquisizione di testimonianze. Lunedì 9 novembre, mentre erano in corso le attività investigative, l’uomo si è costituito. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omicidio stradale fuga e omissione di soccorso. Disposto il sequestro del monopattino.