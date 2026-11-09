Monza, peruviani non si fermano all'alt e scatta l'inseguimento: 5 feriti, due in codice rosso

È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto in mattinata a Monza, in via Borgazzi, che ha visto coinvolta un'auto che, secondo quanto si è saputo, stava fuggendo a un inseguimento dei carabinieri cominciato nel Milanese. Sul posto, oltre ai militari, anche gli agenti della Polizia locale di Monza e i vigili del fuoco. Sembra che l'auto si sia schiantata contro un muro. I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato tre peruviani che, poco prima in macchina, non si erano fermati all'alt intimato dai militari lungo via Valtellina a Cinisello Balsamo ed erano fuggiti.

A Monza in via Borgazzi, il guidatore ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi frontalmente con un'altra auto, al cui interno si trovavano due donne. Entrambi i veicoli, in seguito all'urto, si sono capovolti mentre l'auto dei carabinieri non è rimasta coinvolta. Uno dei sudamericani ha tentato di scappare a piedi ed è stato immediatamente bloccato. Le due donne, una 54enne ed una 24enne italiane, sono state trasportate rispettivamente in codice rosso e in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre due dei sudamericani sono stati trasportati all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni e uno all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, tutti in codice giallo. Sono tuttora in corso l'intervento e gli accertamenti per ricostruire con precisione l'accaduto.