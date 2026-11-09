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Si rifiuta di ringraziare il governo Meloni: il padre lo fa al posto suo. Figuraccia della pro-pal

lunedì 9 novembre 2026
Si rifiuta di ringraziare il governo Meloni: il padre lo fa al posto suo. Figuraccia della pro-pal

2' di lettura

Il lavoro svolto dalla diplomazia italiana le ha permesso di tornare in Italia in tempi brevi e senza complicazioni. Ma lei - Aurora Valentini, attivista biscegliese - una volta atterrata a Venezia, alla domanda se volesse ringraziare le autorità italiane ha risposto con un secco: "Assolutamente no". Sostenendo di non aver ricevuto l'assistenza adeguata: "Sono venuti dopo due giorni, quando sono stati avvisati dopo mezz’ora". L'attivista ha poi ribadito: "Assolutamente non un grazie alle autorità italiane". E ha anche contestato la presenza dell'ambasciata a Tel Aviv. 

Il ministero degli Esteri ha immediatamente respinto la versione di Aurora: "Le autorità consolari italiane si sono attivate immediatamente dopo aver ricevuto notizia del fermo dei sei connazionali". Insieme alla Farnesina, anche il padre della ragazza, Olinto Valentini, si è sentito in dovere di intervenire per smentire la figlia. "Voglio ringraziare la nostra ambasciata e il nostro consolato", ha detto, descrivendo il console come "una persona molto presente, molto attenta". E ancora: "Veramente è gente preparata che sa come salvare i nostri concittadini". Il signor Valentini ha poi voluto precisare che per due giorni neppure il console aveva potuto vedere Aurora o ottenere informazioni complete, ma si è sempre mostrato disponibile con la famiglia.

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Sono parole che suonano ben diverse rispetto a quelle della figlia che, accecata dalle proprie convinzioni politiche, non è stata in grado di rivolgere un semplice grazie a chi aveva lavorato per riportarla in Italia in sicurezza. Un comportamento che ha così costretto il padre a intervenire, nel tentativo di mettere una pezza alle sue dichiarazioni e spegnere le polemiche.

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