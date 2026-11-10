Il libro di scuola contro Meloni: "FdI fascista, il governo deporta i migranti". Si muove il ministero

Fazioso come un libro, fazioso come un manuale scolastico. Leggiamo. «All’inizio degli anni Venti cresce improvvisamente anche il partito erede del Msi e di An, Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, che diventa presidente del Consiglio nel 2022». Fino a qui il testo, edito da Laterza, Trame del tempo. Vol. 3 Guerra e Pace. Dal Novecento a oggi racconta l’attualità. Ma i tre autori Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi e Carlo Greppi - con quest’ultimo artefice, sempre per la casa editrice barese, del volume L’antifascismo non serve più a niente: «Quelli dell’antifascismo storico furono oltre vent’anni percorsi da un afflato etico, prima ancora che politico, che manca terribilmente nell’Italia di oggi», sinossi chiarificatrice - hanno riservato per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, le superiori, un po’ di inchiostro settario.

Prima c’è l’analisi dell’affluenza. Il «63,91%» ovvero «la più bassa della storia delle elezioni politiche della Repubblica, e premia Fd’I che, nonostante ottenga poco più di 7 milioni di voti (...) su oltre 50 milioni di aventi diritto, riesce a far convergere su si sé una quantità sorprendente di voti dell’estrema destra (...) si impone come primo partito e inaugura una nuova stagione della storia d’Italia». Malcelata partigianeria. Il governo Meloni? «Fa sue gran parte delle parole d’ordine di questa fase di rinascita dell’ultradestra europea». Le previsione danno il ritorno del fascismo e non ce ne siamo accorti. Poi il pezzo di bravura. «Arrivato al potere - Fd’I, ndr per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista».

La fine analisi da dove arriva? «Come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 “Gioventù meloniana”», ma certo stupidi noi a non leggere i segnali. Poi? Non avete visto «l’attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl “Sicurezza” del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare»? E ancora: «Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione». Giudizio senza ritrosie ideologiche.

INDOTTRINAMENTO

Sulle parole contenute nel testo si è espresso il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara il quale si dice «amareggiato perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico, ma rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti. Ritirarlo sarebbe opportuno nell’interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice».

Il parlamentare di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, capogruppo della commissione cultura e istruzione alla Camera dei deputati, attacca duramente. «Il tema dei libri di testo faziosi è vecchio», ci dice. «Adesso vediamo che l’editoria scolastica sembra evolversi verso un’attualità politica contro il governo». Come giudica le righe lette? «Ridicole, la sinistra è nervosa e questi parallelismi lo dimostrano. Mi viene da fare una battuta, la pagina è la 666 e infatti ci troviamo davanti alle solite diavolerie post-marxiste. I docenti, davanti a volumi del genere, devono prendere le distanze. Perché questi sono testi che servono solo a indottrinare e non a creare un pensiero critico. La situazione politica nelle scuole non è più tollerabile». Il riferimento è al rappresentante d’istituto del Cremona-Zappa di Milano, messo alla gogna per la sua connotazione politica di destra. «Quelli che lo hanno attaccato sono invasati che se la prendono con una mente libera». Ora che fare? «Intanto lo strumento che ha più efficacia è l’interrogazione parlamentare che presenterò a breve».

Il volume scolastico era già balzato all’onore delle cronache nel giugno 2025. Quando Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fd’I alla Camera, aveva denunciato «quella pagina vergognosa di un libro di storia, orientato più alla falsificazione che alla verità. Ora chiediamo che l’interrogazione presentata a suo tempo riceva le necessarie risposte, considerato che nonostante la manifesta faziosità del testo, continua l’adozione del manuale da parte dei docenti».



ALTRI CASI

Per contare i libri di testo orientati politicamente non basta il pallottoliere. In Go! Geografia oggi. Il mondo e i continenti di Emanuele Meli e Anna Franceschini troviamo un paragrafo intitolato: “I migranti: un’opportunità per il Paese che li ospita”. Con l’elogio di Riace. Lì, secondo il volume, «l’arrivo dei migranti ha salvato un paese dall’abbandono e ha fatto ripartire l’economia locale dopo anni di crisi». Benedetto Mimmo Lucano. Un’altra segnalazione ci arriva dall’eurodeputata leghista, Silvia Sardone. Il libro è Immersi nel tempo. I fondamentali di Barbara Biggio. Qui, a pagina 53, agli alunni viene chiesto di sottolineare «nel testo le regole di comportamento che il Corano raccomanda.

Annotane a margine altre che conosci o che puoi imparare con un compagno/a musulmano/a».

L’onorevole non ci gira intorno e afferma di trovare «francamente assurdo che su libri di testo per gli studenti ci sia questa esagerata volontà di promuovere la religione islamica, ovviamente con termini e contesti molto favorevoli. Tra gite in moschea, lezioni da parte di imam, scuole chiuse per il Ramadan siamo un po’ stanchi di tentativi di islamizzazione della scuola. Questa è integrazione al contrario».

Così nei testi scolastici annida la sua essenza l’opinione direzionata. L’opinione unica per i cittadini di domani, forgiati da una «partecipazione realmente attiva dell’allievo» che «può esistere solo se la scuola è legata alla vita».

Gramsci dixit. Intanto, il manuale del pensiero critico non risulta pervenuto.