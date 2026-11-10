Politecnico di Torino, ira di FdI per la mail arrivata agli studenti: "È inaccettabile"

"Può un uomo essere madre? Sì". È questo il titolo della mail arrivata agli studenti del Politecnico di Torino e inviata dall'indirizzo istituzionale dell'Ateneo, mail studenti.polito.it. Una nuova polemica si sta consumando in queste ore, dopo quelle legate a diverse occupazioni. Il mittente della mail è il Collettivo Alan Turing, l’associazione Lgbtqia+. Il titolo, per gli autori, è stata una trovata per dar più visibilità al messaggio. "Siamo il Collettivo Alan Turing, l’associazione Lgbtqia+ del Politecnico di Torino, e ci impegniamo a rendere la nostra università uno spazio sicuro per tutti, in particolare per i nostri studenti queer. In occasione del Transgender Day of Remembrance, vogliamo parlare di una tematica riguardante le persone trans*, che spesso viene resa invisibile: la genitorialità. Molte persone pensano che la transgenerità squalifichi moralmente una persona dalla possibilità di diventare genitore, per via dello stigma che opprime le persone trans*. Si pensa che avere un genitore trans* possa danneggiare i figli, ma non si indaga mai come si sentano veramente i figli”, è il contenuto della mail. E poi il collettivo aggiunge: “Il CAT organizza quindi un evento di informazione e dibattito sulla genitorialità Trans* insieme all’attivista Egon Botteghi, uomo trans*, referente nazionale per la genitorialità trans* in Italia per Rete genitori rainbow, autore del libro “Storie di genitori Trans*”, e madre di due figli”.

Dura la presa di posizione di Fratelli d’Italia. “Siamo di fronte all’ennesima manifestazione di quella deriva ideologica che, nel nome di un presunto progresso, pretende di sovvertire persino i concetti più elementari della realtà biologica e della famiglia”, ha dichiarato Raffaele Marascio, esponente torinese di FdI. Che poi ha aggiunto: “Si arriva a sostenere che un uomo possa essere ‘madre’, tentando di sdoganare come verità ciò che rappresenta in realtà una vera e propria invenzione ideologica. Ma c’è un aspetto ancora più grave: questa propaganda arriva direttamente nelle caselle di posta istituzionali degli studenti di un’università pubblica, attraverso strumenti e infrastrutture dell’ateneo. È inaccettabile che i canali universitari possano trasformarsi in una cassa di risonanza dell’ideologia gender e della cultura woke più radicale”, ha concluso.