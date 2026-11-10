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Cagliari, violenta una donna sull'autobus: arrestato 29enne nordafricano

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martedì 10 novembre 2026
Cagliari, violenta una donna sull'autobus: arrestato 29enne nordafricano

1' di lettura

Nel corso della serata di ieri, lunedì 9 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 29enne, senza fissa dimora, di origini nordafricane, per violenza sessuale. L'intervento è scaturito a seguito di una segnalazione al 112 da parte di una donna che, poco prima, mentre si trovava a bordo dell'autobus della linea Ctm in una via del centro cittadino, sarebbe stata molestata sessualmente da uno sconosciuto senza subire per fortuna gravi conseguenze.

L'uomo si è poi allontanato in tutta fretta all'apertura delle porte del bus, proprio davanti ad una fermata. La descrizione precisa fornita dalla vittima del suo aggressore e il contributo dell'autista dell'autobus che ha anche fornito il primo soccorso alla donna, hanno consentito l'immediato intervento delle forze dell'ordine che, perlustrando la zona, hanno rintracciato immediatamente l'uomo che a piedi stava cercando di far perdere le proprie tracce in una via limitrofa. Subito il 29enne algerino identificato è stato dichiarato in stato di arresto e, terminate le formalità di rito, l'uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato portato nel carcere di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Lo straniero era già noto alle forze dell'ordine per via di episodi che lo avevano visto protagonista.

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cagliari
violenza sessuale

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