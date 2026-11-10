Sebastian Fitzek: "Abbiamo dato le chiavi ai nostri incubi peggiori"

Con oltre 21 milioni di copie vendute nel mondo, lo scrittore tedesco e maestro del thriller psicologico, Sebastian Fitzek, torna in libreria con Il pacco (Fazi editore, traduzione di Sveva Lizza). Al centro c’è Emma Stein, una psichiatra che, dopo aver subito una violenza in un albergo, si è barricata in casa. Ma qualcosa non torna: la stanza in cui racconta di essere stata aggredita non risulta esistere e la sua competenza professionale viene messa in discussione, mandando in frantumi la sua vita. Nel ventennale dell’esordio, Fitzek – autore de L’internato, Mimica e Portami a casa – ci porta su quel labile confine in cui la premura sconfina nel controllo e la fiducia diventa un’arma mortale. Pagina dopo pagina, il suo talento consiste nel rendere inquietante una promessa che tutti vorremmo sentirci fare: «Non preoccuparti, da questo momento penso io a tutto...».



«Il pacco» esce oggi in Italia festeggiando i vent’anni dal suo esordio. Come sono cambiate le nostre paure? «Non sono convinto che ci servano paure più intense, piuttosto dobbiamo trovare un modo più personale per toccare quelle di sempre. Sentirsi impotenti. Perdere qualcuno che amiamo. Scoprire che la persona di cui ci fidiamo di più ha un motivo per ferirci. Queste paure non hanno una data di scadenza, non passeranno mai di moda. Certo, il mondo è cambiato. Ora facciamo entrare nelle nostre case dispositivi che vent’anni fa sarebbero stati degli ottimi cattivi. Diamo loro persino le nostre password. Ma ciò che mi interessa maggiormente è la questione umana». Ovvero? «Cosa succede quando qualcosa di familiare diventa improvvisamente minaccioso? Ne Il pacco non devi recarti in un luogo pericoloso, devi solo aprire la porLe parole più importanti per Emma sono «Ti credo». Perché? «Immagina di sfuggire a qualcosa di terribile per poi scoprire che adesso dovrai descrivere tutto, rivivere ogni momento e risultare anche convincente agli occhi degli inquirenti. Nella nostra società persino il disagio può essere usato contro di noi. «Ti credo» non cancella ciò che è successo ma significa che non devi affrontarlo da sola e questo fa la differenza».



Emma è una psichiatra, eppure non riesce più a fidarsi della propria mente. La sua competenza le dà la possibilità di salvarsi, o rende le trappole in cui si trova a inciampare ancora più sofisticate? «Entrambe le cose. Può trovare una spiegazione spaventosa per la sua paura e una spiegazione altrettanto inquietante sul perché non dovrebbe fidarsi. Tutto ciò la rende molto interessante ai miei occhi». «Uno psichiatra non diventa immune alla sofferenza psicologica solo perché la capisce, non più di quanto un chirurgo diventi immune a una gamba rotta. Emma ha bisogno proprio di quello strumento di cui sta cominciando a dubitare per indagare su quell’incertezza che si insinua in lei, mettendola in crisi».

Emma si rinchiude in casa per sentirsi al sicuro ma finirà in trappola. In che momento la cura diventa controllo? «Tutto comincia con un gesto minimo, nel momento in cui qualcuno le dice: «Mi occuperò io di tutto». Ma cosa succede se domani quella persona desidera uscire, è ancora libera di farlo? Il controllo non si presenta esclusivamente sotto forma d’una minaccia ma una volta che dipendi da qualcuno diventa molto difficile mettere in discussione la versione del mondo che ti viene inculcata». Come gestisce i numerosissimi colpi di scena che caratterizzano i suoi romanzi? «Un nuovo finale deve reggere per tutto il libro e c’è differenza tra incoraggiare un’interpretazione errata e fornire prove false. Un lettore può vedere qualcosa in modo accurato ma fraintenderne il significato: questo è un terreno meraviglioso per un thriller. All’ultima pagina, voglio che il lettore pensi: «Ma come ho fatto a non accorgermene?».



Ha espresso delle riserve sul genere “true crime” nel momento in cui trasforma la sofferenza reale in intrattenimento. Cosa significa per uno scrittore di fiction? «Chiediamoci, cosa rende necessaria una scena? Per me, la sua efficacia non può essere misurata solo in base a quanto ci sciocca. Deve dirci qualcosa sulla persona che la vive, oppure cambiare un tratto essenziale nella storia. Anche la sofferenza immaginaria merita attenzione: certo, il personaggio è inventato ma la reazione che scatena nel lettore è reale».

Nella postfazione lei racconta di numerosi lettori che hanno trovato conforto nei suoi romanzi durante esperienze dolorose. Lei li terrorizza eppure vi trovano requie. Come se lo spiega? «Una storia dà una forma alla paura mentre nella vita non puoi seguire un personaggio mentre la affronta, puoi sperare per loro quando farlo per te stesso è diventato difficile. Non direi mai che un thriller possa guarire qualcuno ma tenere sveglio il lettore con la propria trama e tenergli compagnia possono, a volte, essere la stessa cosa. Questo è ciò mi fa stare bene».