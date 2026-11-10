Verona, corna e scandalo. Il primario umilia l'ex moglie infermiera: "Cos'ha provato a fare"

"Non dormo bene da cinque anni, ho perso 20 chili, ho rischiato di farla finita, sono sopravvissuto grazie ai miei legali e ai pochissimi amici. È stata dura, sentivo alle mie spalle il vociare della gente: sono passato per un violento, uno che picchiava le donne, per il cornuto...": lo ha raccontato al Corriere della Sera il primario veneto tradito dalla moglie di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni. L'uomo avrebbe scoperto l'infedeltà della sua ormai ex moglie durante una cena di Natale aziendale. Grazie alla decisione del Tribunale, all'uomo è stata restituita la casa che aveva donato alla donna. E ora, a distanza di giorni da quella sentenza, a parlare è lui stesso: "Mi hanno detto che questa sentenza farà la storia perché è una cosa più unica che rara che un uomo vinca in casi del genere".

Raccontando la storia dall'inizio, l'uomo ha spiegato che dopo anni di relazione a distanza, in cui faceva da pendolare, nel 2020 viene raggiunto da moglie e due figli. "Compro casa, e per quella mia precedente faccio un atto liberale a favore di mia moglie, l'anno dopo scopro il tradimento da uno screenshot: quattro anni prima aveva avuto una storia con il primario della clinica dove lavorava come infermiera. Lei lo ammette e va via, portando con sé i figli". Durante una cena di fine anno, poi, si è scoperto che a rivelare la relazione era stata proprio la moglie di quel medico: "Mia moglie mi aveva parlato di certe voci che giravano in clinica sul suo conto. Io a quel punto avevo chiamato il collega che ovviamente aveva negato tutto. Le ho dato fiducia. Dopo l'ho ricontattato, conservo una chat nella quale mi rivela cose sconvolgenti. Sia lui che sua moglie hanno testimoniato a mio favore".