La sinistra si aggrappa al finto pirata

Un finto attacco degli hacker, stavolta alla Direzione investigativa antimafia, provoca un cortocircuito a sinistra: a contestare il governo sono gli stessi che vogliono tagliare i fondi alla Difesa, che li usa anche per contrastare le aggressioni informatiche.

Le accuse dell’opposizione proseguono anche quando si scopre che nessuna informazione riservata è stata sottratta da quegli archivi: i file per i quali l’hacker avrebbe chiesto un riscatto in criptovalute sono scaricabili liberamente dal sito della stessa Dia. «La Direzione investigativa antimafia è stata penetrata come ciascuno di noi penetra il sito di Libero quando ne legge gli articoli», spiega una fonte che ha seguito la vicenda.

DOCUMENTI PUBBLICI

A far scattare l’allarme è stata la messa in vendita online di un archivio di oltre 222 megabyte, con 302 documenti della Dia presentati come riservati, in cui ci sarebbero informazioni relative a gruppi della criminalità organizzata, atti d’indagine, statistiche interne, dati sul personale, documenti finanziari, corrispondenza con Europol e l’Ue. L’hacker avrebbe chiesto un riscatto in Bitcoin e Monero, due monete digitali.

Prima di essere ritenute credibili, simili offerte devono essere verificate. Millantatori e spacciatori di materiale “fake” abbondano infatti nel dark web, la parte di internet raggiungibile solo con software che garantiscono l’anonimato di chi ci naviga. In questo caso, l’operazione è stata smascherata dopo poche ore. La verifica ha accertato che nessun documento protetto è stato prelevato dagli archivi digitali della Dia.

Quelli esposti, hanno fatto sapere fonti investigative, «sono solo dati pubblici», che chiunque può ottenere dal sito dell’istituzione. A sinistra, però, c’è chi preferisce prendere per buona la notizia, usandola contro il governo e senza correggersi quando la verità viene fuori.

Angelo Bonelli, portavoce di Avs, dice che «un archivio di oltre 300 file attribuito alla Direzione investigativa antimafia è in vendita sul dark web. È un fatto gravissimo, che rischia di compromettere inchieste delicate e di mettere in pericolo chi combatte le mafie». Idem Riccardo Magi, segretario di Più Europa: «Piantedosi nega che ci sia un’emergenza e intanto i pirati informatici assaltano la Dia». Giuseppe Conte incolpa l’esecutivo di avere «definanziato la cybersicurezza» mentre «butta 14 miliardi di euro in armi e difesa».

Per sottolineare la contraddizione di chi la pensa come il leader del M5S interviene Ignazio La Russa: «Qualcuno fa finta di non capire che quelle risorse non sono destinate alle armi, come loro dicono, ma alla sicurezza, e quindi anche a contrastare questo tipo di pericoli». Difendersi dagli attacchi hacker, dice il presidente del Senato, «costa e occorre che tutti insieme ce ne rendiamo conto». Concetto su cui insiste pure il ministro Luca Ciriani: «Quando parliamo di investimenti in difesa non parliamo solo di costruire caserme o dare un fucile in più a un paracadutista, ma della frontiera più avanzata della guerra tecnologica».

Intanto la procura capitolina ha aperto un fascicolo sulla diffusione nel dark web di dati personali, e sulla richiesta di notizie, che riguardano il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo della Polizia postale Ivano Gabrielli e il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. I reati ipotizzati dovrebbero essere quelli di accesso abusivo a sistema informatico e minacce.

La vicenda risale al 26 ottobre, quando il collettivo di attivisti informatici filorussi chiamato “NoName057(16)” ha messo online alcuni dati personali di Gabrielli (compaiono generalità, profilo LinkedIn, un numero di telefono e un account Facebook), di Tajani (il centralino di Forza Italia, due indirizzi email e vari profili social) e di Lo Voi (nel suo caso è stato diffuso l’indirizzo email della procura). Preso di mira anche Paolo Tassan-Zanin, il sindaco di Aviano, dove è ospitata la U.S. Air Force. Insieme a magistrati, investigatori e altre figure europee sono definiti «persone nemiche della Russia, per le quali siamo disposti a pagare per ottenere informazioni personali». Non sono stati pubblicati dati personali dei familiari dei quattro italiani, e secondo le fonti contattate da Libero l’annuncio non ha ricevuto offerte di vendita.

RIUNIONE AL VIMINALE

Al G7 di Parigi, ieri, Tajani ha messo al centro della discussione il tema della guerra ibrida e ha chiesto all’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, di fare lo stesso nella prossima riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione. Sulla matrice, il vicepremier non ha dubbi: «Certamente gli attacchi ibridi riguardanti l’Italia sono degli hacker filorussi, per loro stessa ammissione. Non sappiamo se poi c’è il governo dietro». Oggi Matteo Piantedosi riunirà al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e l’argomento principale sarà proprio la minaccia cyber. Assieme ai capi delle forze di polizia e dei servizi di intelligence parteciperanno i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Non si esclude che si parli anche del rischio di ingerenze straniere nelle prossime elezioni.