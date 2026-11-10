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Alatri, oltre 16 kg di cocaina e hashish tra i gelati nel freezer di casa: chi finisce in manette

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martedì 10 novembre 2026
Alatri, oltre 16 kg di cocaina e hashish tra i gelati nel freezer di casa: chi finisce in manette

1' di lettura

Nascondevano oltre 16 kg di sostanze stupefacenti, di cui cocaina e hashish, tra i gelati e altri prodotti nel freezer di casa, in un sottoscala dello stesso appartamento. La droga trovata dalla polizia aveva un valore sul mercato di oltre un milione di euro. Per questo una coppia è stata arrestata ad Alatri, in provincia di Frosinone. Le indagini sono partite dall'osservazione di una citycar a noleggio che, apparentemente senza una meta precisa, si spostava tra i comuni del frusinate seguendo un itinerario che ha insospettito gli investigatori. In questo modo gli agenti sono risaliti ai due e alla loro base logistica.

La cocaina sequestrata era in parte sfusa e in parte pronta per la vendita al dettaglio, "marchiata" con raffigurazioni evocative di una casa automobilistica e di giochi per i bambini. Sequestrati anche 700 euro in contanti trovati in un cassetto. Mentre altre centinaia di euro sono state trovate nella minicar insieme a due cellulari, forse utilizzati per gestire il contatto diretto con la clientela in fase di smistamento. Dunque per l'uomo, di 53 anni, e la donna di 34, è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Solo per l'uomo in sede di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere.

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