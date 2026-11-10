Non ripetiamo con i Data center gli stessi errori del nucleare

Nella corsa all’intelligenza artificiale, che deciderà le gerarchie del secolo, l’Italia si presenta come fa da almeno quarant’anni davanti a ogni grande opera, e cioè con un comitato che chiede la moratoria. Solo per citare l’ultimo in ordine di tempo, ieri la Rete nazionale Stop Data Center ha annunciato un corteo a Milano il 21 e un presidio sotto Palazzo Lombardia il 24 per protestare contro la legge regionale lombarda. Ce l’hanno con i nuovi centri elaborazione dati, i capannoni pieni di server che conservano i dati e fanno rispondere ChatGpt anche alle scemenze che gli chiediamo noialtri, consumando elettricità e acqua. Le proteste, esplose in America, in Europa hanno attecchito dalla Finlandia alla Spagna, caricandosi di cause che con i server non c’entrano niente. Venerdì ad Amsterdam gli ambientalisti di Extinction Rebellion, il movimento che urla all’ecocidio, e i pro-Pal hanno occupato un cantiere di Microsoft. Fra passamontagna, kefiah e slogan per Hamas, hanno srotolato lo striscione «Al diavolo l’intelligenza artificiale». Il governo norvegese ieri ha sospeso fino ad agosto i nuovi allacciamenti alla rete per avere il tempo, ha spiegato il ministro della Digitalizzazione Torgeir Micaelsen, «di acquisire più controllo sulla crescita dei data center».

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IL NEMICO IMMAGINARIO

In Italia, però, il nemico dei comitati esiste appena, perché il progetto più grande, a Moncalieri, alle porte di Torino, varrebbe da solo quasi due terzi della potenza di calcolo oggi accesa nel Paese. Ieri Angelo Bonelli (Avs) è riuscito a definire i data center, nella stessa intervista, «infrastrutture strategiche per il futuro dell’intelligenza artificiale», cara grazia, e a chiedere «una moratoria di almeno un anno», perché l’Italia non diventi «una terra di conquista». Peccato che il Politecnico di Milano preveda intorno al capoluogo lombardo quasi un quarto dei nuovi data center europei dei prossimi tre anni, che un anno di pausa basterebbe a spedire altrove; in un’Europa che, secondo PwC, raccoglierà da qui al 2050 meno di un quinto degli investimenti mondiali nel settore, per carenza di energia, autorizzazioni lente e regole che cambiano a ogni confine. Bonelli invoca la sovranità digitale, ma non si accorge che è proprio ciò che perde un Paese privo di centri dati, costretto a comprare da altri l’intelligenza artificiale e a mandare all’estero i dati di cittadini e aziende. Gli italiani, del resto, dovrebbero sapere come si campa a furia di luddismo. Il Parlamento ha impiegato 39 anni, con un secondo no nel 2011, per approvare a settembre la legge che riporta l’atomo. I primi reattori arriveranno, se va bene, nel 2033. Nel frattempo compriamo corrente dalla Francia, che ha avuto il buon senso di tenersi le sue centrali, e a ottobre l’elettricità ci è costata più del doppio di un anno prima e quasi il 40% in più che ai francesi. Anche quando non vincono, inoltre, i comitati fanno perdere anni. La Torino-Lione, che i No Tav contestano da trent’anni, non aprirà prima del 2033, il rigassificatore di Piombino, che associazioni e Comune non volevano, dal 2023 porta il gas che la Russia non manda più, e lo stesso percorso ha fatto il Tap, il gasdotto che trasporta combustibile dall’Azerbaigian alla Puglia. In America la rivolta si è già vista nelle urne. Alle midterm, insieme con le schede per il Congresso, gli elettori hanno trovato quelle di 47 referendum locali sui centri dati, e in 46 hanno scelto di ostacolarne la costruzione (l’eccezione è Harwood, 794 abitanti nel Nord Dakota). I democratici promettono di più: Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, l’ala sinistra del partito, vogliono una moratoria nazionale, e i governatori appena eletti in Texas, Ohio e Georgia annunciano sospensioni.

LA SFIDA CINESE

La presidente di Meta, Dina Powell McCormick, ha ammesso che i colossi del settore si chiedono se costruire fuori dagli Usa, cioè proprio l’occasione che Bonelli vorrebbe rimandare di un anno. Per gli americani non è un dettaglio, visto che costruire data center vale fino a un terzo della loro crescita economica, ma a Washington la paura più grande è farsi raggiungere: Trump lo ha ricordato ai senatori chiedendo di approvare la legge che fa pagare ai centri dati i potenziamenti della rete elettrica («Pechino si prenderà qualunque data center che noi non vogliamo, e lo pagherà un sacco di soldi»). Gli analisti sentiti dal Financial Times vedono per la Cina «una rara opportunità per recuperare terreno» sui chip avanzati e sui modelli a basso costo, perché Pechino ha elettricità in abbondanza, un’industria che funziona e poche resistenze da superare quando apre un cantiere. Sulle gru dei cantieri cinesi, per dire, non è ancora salito nessun attivista né a Pechino un membro del partito chiederà mai una moratoria. E non perché siano meno lungimiranti di Bonelli.