Del Vecchio sfida Scanzi e il Fatto: "Così trattate i vostri azionisti?"

È (ancora) Del Vecchio contro Il Fatto quotidiano . Soltanto pochi giorni fa, l'imprenditore aveva pubblicato un post su X. "Anche io ho comprato il Fatto Quotidiano, il 2% ". Alla notizia erano seguiti stupore e indignazione dei lettori del giornale guidato da Marco Travaglio . Il Fatto ha continuato per la propria strada, continuando a confermare di "non essere in vendita". Leonardo Del Vecchio, intanto, è tornato a pubblicare. Sempre su X, ha mostrato il nuovo attacco subito, questa volta da parte di Andrea Scanzi .

"Nel celebrare l'incoronazione di un soggetto che nei ritagli di tempo sta cercando di papparsi (ovviamente senza riuscirci) il Fatto quotidiano", si legge nell'editoriale in cui Scanzi racconta la presentazione di QN Media da parte dell'imprenditore. L'attacco poi diventa più pesante: "A differenza di quanto si possa pensare, tanto io quanto il Fatto abbiamo una stima smisurata del prode condottiero De Vecchio Junior. Gli auguriamo ogni gioia e ogni successo. Siamo poi oltremodo invidiosi del suo eloquio, della sua intelligenza, della sua lucidità, del suo garbo e di quel suo essersi fatto tutto da solo, senza nessun aiuto dal padre o dalla famiglia (che peraltro notoriamente lo adora)". Tra le tante frecciatine, Scanzi si veste anche da consigliere. "Proprio perché gli vogliamo bene, desideriamo consigliargli nuovi acquisti e nuove imprese. Sappiamo bene che Del Vecchio non ha bisogno di consigli, men che meno dei nostri. Ciò nondimeno, accetti questi nostri umili suggerimenti, che certo lo renderebbero più grande e leggendario". E poi punge: "Si compri l'Inter oppuri scali Italia Viva: magari così vince le elezioni". Leonardo Del Vecchio ha così deciso di rispondere. "Continua lo stalking mediatico da parte del Fatto Quotidiano, ma è così che trattate i vostri azionisti?", ha scritto. E poi la contro-frecciata, accompagnata dall'emoji di una risata: "E pensare che non abbiamo ancora visto i bilanci".