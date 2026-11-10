Garlasco, la bomba di Fazzo: quando e dove è avvenuta la vera svolta su Sempio

Il 2027 sarà, con ogni probabilità, l’anno del nuovo processo per il delitto di Garlasco, avvenuto vent’anni prima. Il nuovo imputato sarà Andrea Sempio, perché la Procura di Pavia ne ha chiesto il rinvio a giudizio, contestando le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, legati al presunto rifiuto di un approccio sessuale. Contestualmente, la Procura generale di Milano sarebbe orientata invece verso una revisione del processo di Alberto Stasi, sulla base di una rilettura critica di vecchi elementi probatori.

Di questo si discute animatamente a “Quarta Repubblica”, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti in studio c’è anche Luca Fazzo, cronista giudiziario di Libero e opinionista, che spiega dove, secondo lui, c’è stato il vero cambiamento in questa soap-opera giudiziaria: “La svolta vera credo sia avvenuta nell'ufficio della dottoressa Nanni, che è la procuratrice generale di Milano che decide la revisione, sostanzialmente, ma, ricordiamoci, è anche il capo della stessa procura generale che ha fatto condannare Stasi, quindi questo presupporrebbe un legittimo ripensamento. La svolta vera è stata quando sono emersi i dati grezzi degli accertamenti dei RIS sui pedali di Alberto, quando loro hanno saputo, in parte dai media e in parte anche direttamente, che erano state fatte sparire delle analisi che smontavano l'indizio principe contro Stasi. Credo che questo è un momento in cui la dottoressa Nani abbia detto ‘allora questo è il fatto nuovo’. Questo è un caso totalmente inedito su cui nessuna legge stabilisce né ciò che si può fare né ciò che non si può fare”.

"Credo che la svolta sia avvenuta nell'ufficio della Dott.ssa Nanni quando loro hanno saputo che erano state fatte sparire delle analisi che smontavano l'indizio principe contro Stasi" #Fazzo #Garlasco #quartarepubblica https://t.co/NVBhcGDkFY — Quarta Repubblica (@QRepubblica) November 9, 2026

L'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, che continua a professarsi innocente, potrebbe tenersi a dicembre 2026 oppure, più verosimilmente, slittare all'inizio del 2027. Prima del vero e proprio dibattimento, sarà quindi il Gup a decidere. Nel frattempo, i legali di Alberto Stasi stanno preparando la richiesta di revisione della condanna, attesa alla Corte d'Appello di Brescia a giorni.