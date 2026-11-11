Allarme bomba in decine di scuole italiane: "Siamo venuti per annientarvi"

Nuovi allarmi bomba in decine di scuole in tutta Italia. Nella mattinata di oggi, 11 novembre, intorno alle 9:50, una mail minatoria è arrivata nelle caselle di posta di "oltre 6000 istituti", come comunicato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Il messaggio, inviato da un indirizzo riferibile a un dominio di un’università di Taiwan, è firmato da Mikhail Andropov, "leader del Vilayat di Misoginistan". E recita: "Siamo venuti per annientarvi metteremo in atto genocidio contro italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta". Presente anche una minaccia nei confronti della presidente del Consiglio: "Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate". Gli studenti e il personale degli istituti interessati sono stati evacuati e sono in corso bonifiche da parte delle forze dell'ordine.

Gli allarmi bomba fanno parte della "strategia di seminare, creare preoccupazioni. Le forze di polizia lavorano proprio per discernere le cose che sono serie dalle cose che sono frutto di mitomani, che diventeranno sempre di più perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta". Così il ministro per la Difesa, Guido Crosetto, a margine di un evento, commentando gli allarmi bomba in decine di scuole in tutta Italia.

A seguito degli allarmi bomba nelle scuole registrate in diverse città italiane, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. A riferirlo sono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).