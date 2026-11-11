Strage di Viareggio, Moretti ai domiciliari dopo 4 mesi

L'ex ad di Fs Mauro Moretti, condannato a 5 anni per la strage di Viareggio, ha ottenuto il via libera dal giudice di sorveglianza per la detenzione domiciliare. Moretti, che si era costituito lo scorso 26 giugno dopo la decisione della Cassazione che aveva reso definitiva la sentenza, dal 3 novembre ha lasciato il carcere di Orvieto per scontare la condanna a casa, a Roma.

Moretti, 73 anni compiuti lo scorso 29 ottobre, è stato condannato per le accuse di disastro ferroviario colposo e incendio per la strage alla stazione di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009 quando un carro merci carico di gpl deragliò: 32 le vittime uccise dalle fiamme che si svilupparono, oltre 100 i feriti. I legali dell'ex ad di Fs avevano chiesto da subito gli arresti domiciliari, considerando l'età, il tipo di reato e il fatto che non vi fosse nel suo caso né pericolo di fuga né di reiterazione del reato. Pochi giorni fa la decisione del giudice di sorveglianza che ha concesso a Moretti la detenzione ai domiciliari dopo circa quattro mesi di reclusione in cella.

"Prendo atto di quanto avvenuto, è stato fortunato a rimanere in carcere per così poco tempo, in confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente, però rispetto la legge", ha dichiarato all'Ansa Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Il Mondo che vorrei che riunisce i parenti delle vittime della strage di Viareggio, tra cui sua figlia Emanuela. "Posso dire - ha aggiunto - che per ben 17 anni ha vissuto bene e da uomo libero, nonostante 32 morti. Non provo però nessuna pena per lui, ci sono altri che in questo momento sono più arrabbiati per la sua scarcerazione".