Beppe Sala, clamorosa fuga da Milano: ecco cosa vuole "dribblare"

Nei giorni del corteo del Leoncavallo a Milano, il sindaco Giuseppe Sala non ci sarà, come ha fatto sapere lui stesso. Sarà invece a Parigi al seguito della Scala che inaugura la sua tournée europea. "Abbiamo il primo concerto, abbiamo il ricevimento di un’ambasciata e quindi è una cosa programmata da tanto tempo, ma seguirò da remoto le cose - ha detto a margine della commemorazione del generale Dalla Chiesa -. Mi auguro che la manifestazione o le manifestazioni di sabato si svolgano in maniera pacifica. Poi se ci saranno delle contestazioni, anche rispetto alla mia persona, ci sono abituato".
"Diciamolo: è una scusa per non esporsi alle contestazioni che riguarderanno anche lui e la sua amministrazione", ha commentato il deputato di FdI Riccardo De Corato. Poi ha aggiunto che il primo cittadino "nel frattempo continua a lavorare per trovare una nuova sede al Leoncavallo, consentendogli di restare a Milano in una delle aree più delicate sul fronte sicurezza". E ancora: "Su un punto sono chiarissimo: escludo totalmente qualsiasi ipotesi di assegnare spazi, immobili o risorse pubbliche al Leoncavallo. Le regole valgono per tutti: prima si ripristina la legalità e poi, eventualmente, si partecipa a bandi ordinari come ogni altro soggetto, senza scorciatoie e senza sanatorie".
Come si legge sulle pagine web del centro sociale, al corteo di sabato 6 settembre avrebbero aderito diversi volti noti come Gabriele Salvatores, Gigio Alberti, Claudio Bisio, Antonio Catania, Paolo Rossi, Renato Sarti, Bebo Storti. A questi si aggiunge un lungo elenco di associazioni, movimenti e centri sociali di diverse parti d’Italia. Annunciata anche la presenza del capogruppo Pd al Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino.
Intanto ha fatto dell'ironia la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che su X ha scritto: "La priorità del piano casa del Pd: sabato tutti in piazza a Milano contro lo sgombero del Leoncavallo". Con i dem ci saranno anche Avs e sigle come Cgil e Anpi. Critica pure l'europarlamentare e consigliere comunale della Lega a Milano, Silvia Sardone: "Il grande corteo a difesa dei delinquenti del Leoncavallo sarà pieno di vip e di radical chic. Parteciperanno poi i centri sociali del nord Italia, l’immancabile Anpi, la Cgil, i partiti della sinistra radicale e parte del Pd. Insomma tutta la sinistra, compresa quella al caviale, a difesa degli occupanti abusivi che non hanno rispettato le leggi per 30 anni".