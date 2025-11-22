Il Lambretta deporrà una targa per Ramy. E scatta la polemica

Lambretta shock. Il centro sociale di via Rizzoli ha annunciato sui social che esattamente a un anno dalla sua scomparsa dedicherà una targa alla memoria di Ramy Elgaml, il giovane egiziano che nella notte tra il 24 e il 25 novembre scorsi aveva trovato la morte dopo essere fuggito all’alt dei carabinieri. Il giovane, assieme ad un complice, dopo un inseguimento di 8 km si era schiantato contro un semaforo di via Quaranta in zona Corvetto. Sulla pagina istagram del Lambretta, sotto un’immagine del giovane nordafricano, si annuncia che lunedì 24 novembre, alle 20, verrà apposta una targa commemorativa in via dei Cinquecento. Poco dopo, alle 20.30, si terrà uno spettacolo hip hop in piazza Gabrio Rosa «per ricordare Ramy in un momento di collettività e unione».

Nel comunicato si legge anche «Ramy vive, non solo sui muri di Corvetto: ora e per sempre non lo dimenticheremo mai». Un appuntamento quello di lunedì che naturalmente ha provocato dure reazioni politiche. Anche perché nei giorni scorsi è stato annunciato che il prossimo 7 dicembre ad essere insignito dell'Ambrogino d'Oro della Città di Milano sarà proprio il Nucleo Operativo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Milano protagonista dell’inseguimento del giovane egiziano. I militari dell’arma erano stati per mesi nell’occhio del ciclone perché si sosteneva che avessero avuto responsabilità nella morte di Ramy. Menzogne smentite però dalle indagini che hanno, al momento, chiarito come i militari abbiamo operato in modo ineccepibile.

