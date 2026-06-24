Ramy, sconto di pena all'amico: "La fuga una reazione irrazionale", toghe-choc

Una vera e propria beffa. Solo così può essere definito lo sconto di pena che la Corte d'appello di Milano ha concesso a Fares Bouzidi, amico di Ramy - ovvero colui che guidava lo scooter su cui nel novembre 2024 al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri perse la vita un 19enne egiziano - proprio mentre il capoluogo lombardo piangeva la scomparsa di Francesco Imprezzante, l'agente della polizia locale di Milano morto lunedì, 22 giugno, a 39 anni durante un inseguimento con un suv che non si era fermato al posto di blocco.

Bouzidi, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha visto la sua pena passare dai due anni e 8 mesi di reclusione inflitti da gup con il rito abbreviato a un anno e 6 mesi. Piuttosto sorprendenti le motivazioni fornite dai giudici per giustificare lo sconto: secondo le toghe, Bouzidi ha avuto un "comportamento processuale collaborativo", presenta una "fragilità emotiva" e quella fuga è stata "frutto di una reazione irrazionale e incontrollata, non determinata dalla volontà di occultare altri reati". Insieme alla pena è stato ridotto da 2mila a mille euro anche il risarcimento a favore di ognuna delle parti civili, ovvero i sei carabinieri.