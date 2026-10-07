Sinner, "a Pechino": così è saltato tutto in aria

Per qualche giorno Jannik Sinner ha davvero pensato di poter tornare in campo. Pechino non era una semplice speranza, ma un piano concreto: allenamenti sempre più intensi, test per verificare la risposta del ginocchio e perfino il viaggio già programmato. Poi, proprio quando il rientro sembrava vicino, il dolore è tornato a farsi sentire e tutto è saltato. Un’accelerazione che avrebbe potuto costare cara e che spiega meglio la prudenza con cui oggi il numero uno del mondo guarda al proprio futuro.

A metà settembre Sinner era tornato ad allenarsi a Montecarlo dopo settimane di terapie. Il lavoro è cresciuto gradualmente, fino alle sessioni più impegnative con Hubert Hurkacz, Hugo Jathiere e Flavio Cobolli. L’obiettivo era soprattutto capire la risposta della bandelletta ileo-tibiale nei movimenti più sollecitanti, quelli che in partita possono fare la differenza. Le sensazioni, inizialmente, erano abbastanza positive. Tanto che Sinner aveva comunicato agli organizzatori di Pechino l’intenzione di arrivare in Cina il 27 settembre e giocare tra il 30 settembre e il primo ottobre. Il viaggio era pronto. Ma prima della partenza è arrivata la ricaduta: il tendine ha ricominciato a fare male e il programma è stato cancellato.