Coronavirus, Roberto Burioni contrario alla sperimentazione di Avigan: "Farmaco giapponese postato da uno sconosciuto su Youtube"

L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla sperimentazione di Avigan, il farmaco giapponese tanto chiacchierato nelle ultime ore e richiesto anche dalle Regioni, pronte a tutto pur di trovare qualcosa che le possa aiutare nella battaglia contro il coronavirus. Il ministro Roberto Speranza ha confermato che il comitato tecnico-scientifico sta sviluppando “un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia”. Roberto Burioni non è però apparso entusiasta della notizia, e per una ragione ben precisa: non c’è ancora una dimostrazione scientifica dell’effettiva utilità del farmaco contro il Covid-19. “Oggi in Italia la prima sperimentazione clinica decisa sulla base di un video di YouTube postato da uno sconosciuto. La vita ha più fantasia di me”, è il commento del noto virologo marchigiano.