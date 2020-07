Flavio Briatore contro governo e Giuseppe Conte: "Esperienza zero, in una bolla e non sanno cosa sia la vita reale"

27 luglio 2020 a

Flavio Briatore mette in quattro e quattr'otto a tacere il governo. L'imprenditore lo fa durante Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili. "Questi qui - dice riferendosi alla maggioranza giallorossa, Giuseppe Conte compreso - non hanno mai lavorato un’ora nella loro vita. Non hanno mai chiesto un mutuo alle banche, non sono mai andati a negoziare con i sindacati". In sostanza, la verità è che "non hanno idea della vita reale, vivono in una bolla, fra di loro se la scrivono e se la contano. Tutta gente senza esperienza… esperienza zero. Tutti ragazzini che non hanno mai fatto un cavolo". E pensare che sono proprio loro a guidare il Paese.

L'ex team manager della Formula 1 non vede all'orizzonte buone nuove: "Siamo tutti terrorizzati. Sono mesi che promettono miliardi - prosegue indignato -. Io credo che sia tutta propaganda. Abbiamo avuto il nostro primo ministro che da due, tre, quattro mesi doveva inondare gli italiani. Non ha inondato nessuno, la cassa integrazione l’hanno pagata le aziende". Altro che pioggia di soldi, "questi qua dovrebbero dire che chi apre un’attività non paga i contributi. Dovrebbero dare un aiuto vero subito agli imprenditori". Nemmeno il via libera a metà (ancora l'Italia deve presentare un piano che possa andare bene ndr) dell'Europa convince Briatore: "Ci sarà altra propaganda, i soldi li daranno in modo strano. Alla fine creeremo solo debiti per i nostri figli. Poi, prima poi, arriverà qualcuno che ci insegnerà come spenderli e non buttarli via".

