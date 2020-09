Non è l'arena, Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti: "Roba da ciarlatani, io non vengo. E poi con Salvini..."

16 settembre 2020 a

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti. Si evince leggendo leggendo l'intervista rilasciata a Davide Maggio: "Se tu parli di Covid con Red Ronnie, Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo e lo youtuber che ci racconta come in Giappone abbiano trovato il farmaco che qui i poteri forti nascondono, io credo che sia un dovere rimanere a casa. L'ho detto molto chiaramente a Giletti: sta morendo la gente, non è tempo di ciarlatani e inadeguatezza, io non vengo", ha spiegato polemicamente la Lucarelli. Parole pesantissime, ai limiti dell'insulto nei confronti del conduttore di Non è l'Arena.

La giornalista critica Giletti anche per altre questione legate al programma che presto tornerà su La7, sempre in prima serata alla domenica sera: "Il modo in cui è stato trattato il padre dell'ex brigatista Federica Saraceni, le interviste pettinate a Salvini. Giletti ama contrapporsi pubblicamente ad alcune scelte televisive dursiane e per un po' gli ho creduto, ma somiglia a Barbara D'Urso più di quanto voglia ammettere. Non è che un suo Red Ronnie invitato a dire che il governo ha nascosto la pandemia sia tanto diverso da una D'Urso che invita Salvini a un confronto con Asia Argento e Iva Zanicchi", conclude la Lucarelli spargendo il consueto veleno. Insomma, dietro-front per Selvaggia: dopo avere a lungo frequentato lo studio di Giletti, annuncia che non vi metterà più piede.

