Enrico Mentana al TgLa7: "Tutta Europa è paese", la Francia copia l'Italia sulle restrizioni in casa

“Tutta Europa è paese, dalla Francia arriva la notizia che anche Emmanuel Macron ha raccomandato di non essere più di sei a tavola in casa”. Così Enrico Mentana in chiusura del Tg di La7 ha commentato la conferenza del presidente francese, che ha annunciato il coprifuoco di quattro settimane nelle città in cui il coronavirus circola incontrollato. Senza nascondere un mezzo sorriso ironico, Mentana ha fatto notare che la Francia ha dato esattamente la stessa indicazione dell’Italia che invade la sfera privata: e così è arrivato il suggerimento di non essere più di sei persone non conviventi in una abitazione. D’altronde oltre le Alpi la situazione della seconda ondata è in stato avanzato, soprattutto a Parigi dove il Covid sta circolando troppo rapidamente. “Noi non abbiamo perso il controllo - ha dichiarato Macron - ma i nostri pronto soccorso, i nostri servizi ospedalieri sono in una situazione più preoccupante di prima. Ogni giorno circa 200 francesi vengono ricoverati in rianimazione, è una pressione non sostenibile”.

