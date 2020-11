Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti per Fabrizio Corona a Non è l'arena: "Gravissimo, non puoi permettere queste cose"

23 novembre 2020 a

Nella puntata di ieri sera, domenica 22 novembre, di Non è l'Arena, ospite in collegamento con Massimo Giletti, ecco Fabrizio Corona, che è intervenuto su La7 direttamente dai domiciliari. L'ex re dei paparazzi ha parlato del caso di Alberto Genovese e si è speso in accuse, inaccettabili, contro Carlo Cracco. Accuse, per inciso, stigmatizzate nel corso della diretta dallo stesso Giletti. E tutto ciò, a Selvaggia Lucarelli, non va giù. Così torna nuovamente all'attacco di Giletti, con il quale ha di fatto un conto aperto. Selvaggia lo fa su Twitter, dove rilancia un estratto dell'ospitata di Corona a Non è l'Arena e apre il fuoco: "Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare la morale sul caso Genovese, di fargli lanciare accuse a Carlo Cracco (connivenza), Cracco che è stato pagato per un catering. È una cosa gravissima". Un durissimo attacco a Massimo Giletti, che non viene neppure nominato. Ma i riferimenti sono chiarissimi.

