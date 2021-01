Che Tempo Che Fa, Concita De Gregorio ancora contro Nicola Zingaretti: "Il massimo esponente del Pd è Conte"

31 gennaio 2021 a

Dopo il botta e risposta con Nicola Zingaretti, Concita De Gregorio rincara la dose. E lo fa durante la puntata del 31 gennaio di Che Tempo Che Fa. "In questa crisi - ha esordito la firma di Repubblica nel salotto di Rai 3 - tra le tantissimi cose incomprensibili c'è che Conte sia diventato il candidato del Partito Democratico, cioè il massimo esponente". Una vera e propria frecciatina al segretario del Pd rilasciata davanti alle telecamere di Fabio Fazio.

Ieri la De Gregorio ha pubblicato un articolo che ha mandato su tutte le furie il dem. "È gentilissimo, va detto - premetteva prima di andarci giù pesante -. Leale, tanto una brava persona. E però ogni volta che inciampa esita traccheggia, tira fuori dalla tasca un foglietto da leggere, non trova l'uscita e qualcuno deve prenderlo per il gomito". Fin qui ancora nulla di così sorprendente se non fosse che poco dopo affondava il coltello: "Zingaretti galleggia come un sughero, la natura non gli ha dato lo spunto della punta, il pallone deve darlo a chi finalizza il gioco. Nessuno fra chi guarda la tv capisce bene come sia stato possibile che il leader del Pd sia diventato Chance il giardiniere, Giuseppe Conte, che era stato in origine indicato da quelli in odio al "partito di Bibbiano".

Un colpo al cuore, che ha indignato parecchio il diretto interessato. La risposta infatti non si è fatta attendere ed è arrivata su Facebook: "Ho letto su Repubblica una pagina di Concita De Gregorio, purtroppo ho visto solo l’eterno ritorno di una sinistra elitaria e radical chic che vuole sempre dare lezioni a tutti ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo", ha scritto su Facebook Zingaretti per poi aggiungere: "Chi fa un comizio in diretta dopo le consultazione al Quirinale è un esempio, chi rispetta quel luogo una nullità. La prossima volta mi porto una chitarra. Che degrado. Ma ce la faremo anche questa volta".

