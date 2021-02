Belen Rodriguez, brutale umiliazione per Stefano De Martino: "Il primo uomo ad esserlo", annientato con una frase

09 febbraio 2021 a

Belen Rodriguez, dopo tante indiscrezioni e tante voci, annuncia ufficialmente di essere nuovamente incinta. Lo fa in una intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La bibbia del gossip italiano infatti dedica la propria copertina alla showgirl argentina e al compagno Antonino Spinalbese: "Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima, sento che sarà una bambina, per la prima volta amo un uomo gentile", afferma con un chiaro riferimento malizioso a Stefano De Martino, il suo ex e padre con cui ha avuro un figlio e una relazione molto discussa e molto paparazzata.

L'articolo è una intervista doppia dove Spinalbese confessa che, "Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso". Belen ìnvece racconta anche il loro primo incontro: "Sono un'esteta, apprezzo la bellezza e, quando l'ho visto, ho pensato: 'Che bel ragazzo'. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). 'Mamma mia, che bel viso che hai!', gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli 'stronzi' ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all`inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile", ribadendo la sua voglia di tranquillità e serenità.

Ovviamente la domanda sul primo bacio non poteva mancare: "È successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita. Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perche' ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone 'potenti', ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l`albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola", rivela Belen facendo riferimento alle tante frasi fatte e dette con invidia probabilmente sul fatto che il suo nuovo compagno sia un parrucchiere, anzi un hair stylist. Si parla anche del nuovo arrivo. "Lo abbiamo deciso dopo 4 mesi di fidanzamento. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice 'Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità", conclude l'argentina.

