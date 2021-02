Massimo Giletti, "cosa nasconde": Nunzia De Girolamo spiffera tutto, quello che in pochissimi sanno sul suo conto

21 febbraio 2021 a

a

a

A poche ore da una nuova puntata di Non è l'Arena, è Nunzia De Girolamo a parlare di Massimo Giletti. La conduttrice di Ciao Maschio ha rivelato aspetti impensabili dell'amico, nonché noto volto di La7. “Dietro una facciata di super maschio, nasconde un insospettabile aspetto molto tenero”, ha premesso in un lungo colloquio con il settimanale Nuovo. La moglie dell'ex ministro Francesco Boccia ha anche spiegato la motivazione dietro alle foto che hanno acceso la polemica. Quelle che ritraevano Giletti mentre leccava le gambe della conduttrice. "Si è prestato - ha ammesso - perché tra noi c’è grande complicità". I due infatti sono amici e non è una novità.

L'orrore che fa crollare Massimo Giletti: in lacrime, qualcosa che non si era mai visto | Video

"Tre anni fa grazie a lui ho avviato una stagione professionale a Non è l’Arena. Chi meglio di lui poteva fare con me un servizio giocoso?". Ma Giletti è anche tanto altro: "Mi ha anche sostenuta in momenti difficili”. Dello stesso pensiero Giletti che aveva ricordato come quelle immagini apparse in copertina fossero scherzose e non destinate alla pubblicazione.

"Foto non destinata alla pubblicazione". Giletti lecca le gambe alla De Girolamo? Una slavina: "Lo insulto"

Non per questo il conduttore ha negato di essere geloso dell'amica: "Io sono più geloso di suo marito infatti quel Todaro mi ha insospettito", aveva commentato la vicinanza della Girolamo al ballerino Raimondo Todaro durante Ballando con le Stelle. I due infatti erano in gara assieme. Ma questo non è bastato a tranquillizzare Giletti: "Ho avuto molti dubbi su loro due - aveva commentato salvo poi precisare -. Penso che tra due amici di sesso diverso ci sia un'attrazione non intimizzata. Si piacciono come persone, ma non sessualmente".

"Conte si è piegato". Ed è stato umiliato: telefonata a Renzi, l'indiscrezione di Massimo Giletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.