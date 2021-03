Domenica In, periodo-horror per Mara Venier: "Addio a un altro amico". Ancora un morto, ancora un dramma

17 marzo 2021 a

Mara Venier è molto addolorata per la morte di un suo carissimo amico. La conduttrice di Domenica In, infatti, ha dovuto dire addio a Giovanni Gastel, fotografo al quale era molto legata, scomparso da poco per il coronavirus. Mara Venier, ha deciso di scrivere una toccante lettera al suo amico, che è stata pubblicata sul settimanale Chi. La conduttrice racconta di essere legata a Gastel da un affetto sincero, di quelli che si provano verso un membro della propria famiglia, e affranta per il dolore di questa perdita esclama: “Con te Giovanni io perdo un altro amico, un altro. Accidenti”. Mara Venier ammette di essere in lacrime mentre scrive queste parole per salutare l’amico di una vita, un uomo che ha amato e che non avrebbe mai voluto lasciare.

Mara Venier, nella sua lettera pubblicata su Chi, racconta in che modo ha conosciuto Giovanni Gastel. La mattatrice di Domenica In racconta di aver conosciuto il fotografo in occasione di una campagna pubblicitaria e ricorda sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la prima volta che entrò nello studio di Gastel. Mara Venier spiega che il fotografo era solito bere uno shottino di vodka la mattina e che le offrì di bere con lui, nonostante fossero soltanto le 10.00.

La Venier racconta con nostalgia di aver accettato quella particolarità: “L’amore nostro è nato fra una vodka e l’altra”. Ora che il fotografo non c’è più, la Venier spiega di aver tirato fuori la sua bottiglia di vodka preferita e di aver bevuto in sua memoria. Gastel, il famoso fotografo appartenente ad una delle famiglie "nobili" di Milano, è morto per le complicanze da Covid all'età di 65 anni, nell'ospedale alla Fiera del capoluogo lombardo.

