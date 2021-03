Striscia la notizia, Enrico Letta intercettato con i carabinieri: "Faccio pulizia di Marcucci e Delrio"

23 marzo 2021 a

"Eccola l'autocertificazione eh, posso muovermi". Striscia la notizia intercetta Enrico Letta, che si aggira minaccioso nel centro di Roma, intorno ai Palazzi del potere, e arriva perfino a parlare con i carabinieri. "Mi sto muovendo al Pd, a parlare di ambiente - assicura, nel pieno rispetto della legge sul Covid -. Facciamo una bella pulizia, togliamo i Marcucci, togliamo i Delrio. Dai retta". Non c'è che dire, più zona rossa di così non si potrebbe.

Stiamo parlando, ovviamente, di Dario Ballantini, lo strepitoso imitatore del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci e che dopo Mario Draghi si cimenta da qualche giorno con il neo-segretario del Pd. Esiti stratosferici, a giudicare dall'imbarazzo con cui le sue comparsate vengono accolte dai compagni del centrosinistra.



Si parte con l'sms inviato al Letta-Ballantini dall'ex premier Giuseppe Conte: "Enrico stai tranquillo, insieme troveremo la via: Rue de Nazarene". Quindi l'imitatore si mette alle calcagna di Arturo Parisi, storico esponente prodiano, che però scappa con la bocca cucita: "Hai visto che Matteo Salvini ha paura di me? - gli chiede invano Letta - Sai come mi ha ribattezzato? Hannibal Letta". Dal centrodestra, il più gentile pare essere stato il Cavaliere: "Berlusconi mi ha detto che durerò molto, soprattutto per il cognome che porto...".

Che stesse parlando dello zio Gianni? Ma è con il dem Piero De Luca, figlio del governatore della Campania Vincenzo, che emerge il "vero" Letta: "Con Renzi sono disposto anche a metterci una pietra sopra. Anzi, sto cercando una bella pietra appuntita...".

