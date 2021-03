Principe Harry, Dagospia lo massacra: "Ipocrisia". Ecco il nuovo datore di lavoro con cui perde la faccia

24 marzo 2021 a

Secondo Dagospia, che picchia durissimo si tratta del "principe dell'ipocrisia". Il soggetto? Presto detto, il principe Harry, il quale insieme a Meghan Markle nella celeberrima intervista con Oprah Winfrey ha di fatto pianto miseria, spiegando che l'intervista era dovuta anche al taglio dei fondi subito dalla coppia da parte della famiglia reale. Peccato però che come sottolinea Dago, Harry non ha uno "ma ben due lavori". Infatti, il principe Harry, "oltre al lavoro nella unicorn BetterUp, avrà un ruolo in una think tank in cui lavora anche la nuora di Rupert Murdoch", spiega il sito diretto da Roberto D'Agostino.

Nel dettaglio, si scopre che il duca in fuga lavorerà a uno studio di sei mesi e sarà uno dei membri della Commissione sulla disinformazione della Aspen Institute. E sempre Dago rimarca il fatto che "la notizia sorprendente è che tra i 14 commissari dell'Aspen Institute c'è Kathryn Murdoch, co-fondatrice e presidente di Quadrivium, sposata con James Murdoch, ex presidente di News of the World, che si è dimesso dall'impero mediatico del padre Rupert lo scorso anno". Mica bruscolini, soprattutto perché Harry ha da poco fatto causa ai proprietari dei tabloid Mirror e Sun, di proprietà proprio di Murdoch, per hackeraggio telefonico.

E così, ecco che come per magia, Harry insieme alla signora Murdoch e ad altri commissari prenderà posto accanto a tre co-presidenti per condurre questo studio semestrale sulla disinformazione negli Usa. Tra i co-presidenti c'è Rashad Robinson, presidente di "Color of Change", con cui Harry e Meghan hanno lavorato in passato. E insomma, Dagospia con un pizzico di malizia fa notare come Harry, "il principe dell'ipocrisia", lavorerà al fianco di "Kathryn Murdoch, nuora dello squalo con cui il Duca ha un processo in sospeso". Un caso?

