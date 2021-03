Stasera Italia, Vittorio Feltri bombarda Barbara Palombelli: "Immagini abusive, non ho firmato. Attendo risarcimenti"

30 marzo 2021 a

Accade che nel bel mezzo di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli in onda su Rete 4, vadano in onda delle immagini del direttore, Vittorio Feltri. Immagini di cui però il direttore era all'oscuro. E infatti lo dice chiaro e tondo, su Twitter, laddove cinguetta: "Barbara Palombelli non mi ha mai fatto firmare una liberatoria. Mi ha mandato in onda abusivamente. Attendo chiarimenti e risarcimenti". Insomma, saremo a vedere.

Nel corso della puntata di Stasera Italia si è parlato di vaccino, dei ritardi e dei problemi con le prenotazioni. Tra gli ospiti Fabrizio Pregliasco, che si è schierato contro gli acquisti individuali da parte delle regioni: "Deve esserci una equità nazionale", ha sottolineato il virologo. Dunque Francesca Fagnani, che ha commentato con toni stupiti la vicenda degli operatori sanitari che rifiutano il vaccino: "Non ci si aspettava che medici e sanitari avessero atteggiamenti così antiscientifici".

E ancora, chi come Giuliano Poletti, ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è speso a favore dell'obbligatortietà del siero: "Giusto prevedere meccanismi di sospensione per chi rifiuta la vaccinazione", ha sottolineato. E in tal senso, è atteso entro la settimana un decreto del governo di Mario Draghi che prevede l'obbligatorietà per il vaccino di medici e di infermieri.

