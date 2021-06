Michelle Hunziker, momento difficile per la conduttrice: "È un casino, ho il cuore diviso a metà"

16 giugno 2021 a

Quella di stasera sarà una partita difficile per Michelle Hunziker. Su Rai 1, infatti, andrà in onda alle 21 il match valevole per gli Europei di calcio tra Italia e Svizzera. La conduttrice e modella è nata in Svizzera e ha vissuto lì per i primi 16 anni, mentre oggi vive e lavora stabilmente in Italia. In vista della partita, ha rilasciato un’ intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha dichiarato di essere emotivamente divisa: "E’ un casino, ho il cuore diviso a metà, però ormai sono troppo affezionata all’Italia. Sto per gli Azzurri ma diciamo che se vincesse la Svizzera non ci rimarrei poi così male. L’Italia mi piace molto per entusiasmo, per il senso di appartenenza".

La Hunziker ha spiegato anche di essere grata all'Italia per averle dato la possibilità di fare il lavoro dei suoi sogni, prima come modella e poi come conduttrice. "L’Italia mi ha dato delle certezze, un lavoro, una famiglia, pubblico, tutto. Le vostre bellezze le vedo con gli occhi della straniera. Ho fatto un tour della Sicilia e visitato Napoli, mi hanno conquistata”, ha detto la storica presentatrice di Striscia la Notizia.

Parlando di allenamenti, poi, la Hunziker ha rinnovato il proprio impegno con l’esperienza Iron Bootcamp. Il progetto, una sorta di guida all’esercizio fisico, è molto seguito: “Tutti possono partecipare, ci sono tanti esercizi tosti sia per donne che uomini”.

