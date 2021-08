Charlene di Monaco e gli insospettabili "gusti" del principe Alberto: gossip-bomba, perché lo sta per scaricare

05 agosto 2021 a

Charlene di Monaco è ancora in Sudafrica. La principessa è in esilio da mesi, prima per seguire iniziative di beneficenza e poi per un grave problema a orecchie, naso e gola che l'ha costretta a due operazioni. Questo almeno è quanto trapela ufficialmente, perché in realtà sono molte le voci che la danno in piena crisi matrimoniale con il marito Alberto di Monaco. Alcune indiscrezioni della stampa avevano già annunciato la ricerca di una casa a Johannesburg da parte di Charlene Wittstock, e la prossima creazione di una società per gestire le iniziative charity in patria.

I gossip reali sono sulla bocca di tutti e se ne parla anche a Morning news, il programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. Qui è Candida Morvillo a dire la sua: "Mi permetto di dirlo perché le due figlie naturali che il principe ha avuto" sono il frutto di due relazioni "con ragazze che non avevano origini nobili, ragazze normali che non avevano il profilo della donna immagine".

Insomma, Charlene è stata scelta per rilanciare l'immagine (e il turismo) del Principato, secondo una regia di marketing per rinverdire i fasti del glamour di Monte Carlo che potrebbe ora ritorcersi contro il principe. Un esempio tangibile è l'abbigliamento sfoggiato in passato da Charlene che "veniva vestita come Grace Kelly, i richiami nella comunicazione erano continui - spiega la Morvillo -.ed è difficile pensare che venissero da lei, una sportiva" e non un'esperta di moda e comunicazione.

