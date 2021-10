Matteo Bassetti, "rischio zone rosse": variante Delta Plus, l'estremo rimedio contro i non vaccinati

29 ottobre 2021 a

A fare il punto sulla pandemia, sulla recrudescenza del coronavirus, con i contagi in netti risalita e con i primi brutti segnali dal fronte ricoveri anche in Italia, ci pensa Matteo Bassetti. Interpellato da TgCom24, il direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, spiega come, a suo giudizio, ci dovremmo muovere al tempo della cosiddetta variante Delta Plus.

"Spero che le persone che si servono dei tamponi ogni due giorni per avere il Green pass possano cambiare idea - premette Bassetti, fautore della linea dura -. Il modo per proteggerci dal Covid, infatti, è la vaccinazione. Dobbiamo ancora guadagnare 3-4 punti percentuali sulla popolazione generale prima della fine dell'anno per metterci in totale sicurezza", sottolinea l'esperto.

Dunque, Basetti aggiunge: "È evidente che ci sarà un aumento delle ospedalizzazioni. Le Regioni passeranno in colore che abbiamo conosciuto, giallo, arancione e in alcune situazioni addirittura rosso. A mio parere, alcune attività dovrebbero essere destinate unicamente ai non vaccinati, escludendo quindi chi ha il tampone. Sto parlando soprattutto delle attività ludiche. Questo dovrebbe essere un strumento di ulteriore sicurezza, ma soprattutto un incentivo per chi non si è vaccinato", conclude Bassetti. Insomma, contro lo spauracchio delle zone rosse, più restrizioni contro i non vaccinati.

