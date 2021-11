Charlene di Monaco, "o lei o me". Diktat ad Alberto, retroscena drammatico: chi è la donna che le ha rovinato la vita

22 novembre 2021 a

Il dramma della principessa triste, di quella Charlene di Monaco che dopo quasi un anno è tornata a Montecarlo, salvo dileguarsi e allontanarsi ancora dal principe Alberto dopo pochi giorni. In questo caso però sarebbe ricoverata in una struttura svizzera, insomma più vicina alla famiglia. E ci si interroga sulle sue condizioni: ricovero dovuto al male che la ha costretta a lungo in Sudafrica oppure dovuto a una profonda e drammatica depressione?

A parlare di Charlene è il settimanale Voici, su cui si legge: "Charlene ha retto una settimana a Monaco, ma ogni volta che mette piede alla Rocca subisce pressioni. Si è ripresa, in questi mesi in Sudafrica, ma le sue condizioni restano preoccupanti ed è ancora troppo fragile per affrontare gli obblighi imposti dal suo ruolo". Voici, per inciso, riporta quanto riferito da una fonte vicino alla famiglia reale di Monaco, sempre molto riservata. La stessa fonte aggiunge parole d'impatto, preoccupanti: "Charlene è determinata a salvarsi", afferma, qualsiasi cosa questa frase significhi.

Il principe Alberto avrebbe voluto mostrarsi insieme a lei all'ultimo viaggio diplomatico e, soprattutto, per le celebrazioni della festa nazionale: "Sua moglie non era pronta a rientrare, è stato Alberto a insistere perché voleva che lei lo accompagnasse a Dubai il 13 novembre e che fosse presente alle celebrazioni per la festa nazionale. Charlene ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento non ci fosse Carolina, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati", spiega sempre Voici. Insomma, dietro al dramma di Charlene ci sarebbe anche e forse soprattutto Carolina di Monaco, la sorella del principe Alberto, principessa di Hannover e primogenita di Ranieri III e Grace Kelly. Un rapporto sempre difficile, irrisolto, tanto che avrebbe spinto Charlene al diktat: o lei, o me.

