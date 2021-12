Vittorio Sgarbi controcorrente: "Il nero nudo nella fontana? Principio del ca***, la Lamogese punisca gli agenti"

08 dicembre 2021 a

Vittorio Sgarbi inchioda Luciana Lamorgese per l'"intollerabile" reazione dei poliziotti contro l'uomo di colore che ha fatto il bagno in una fontana a Roma. “Un nero che fa un bagno nella fontana vicina alla stazione Termini di Rutelli. E’ solo, ha un cappello rosso, ha un fisico da atleta, si arrampica e poi si butta e questo gli viene impedito", attacca il critico d'arte in un video postato sui social.

Quindi, continua Sgarbi: "Si può discutere che sia lecito o meno fare il bagno in una fontana, ma che 15 poliziotti bianchi intervengano e lo manganellano è inaccettabile. Lui sta giocando e ad un certo punto lo manganellano. Lamorgese, la fontana c’è per rinfrescarsi, farsi il bagno non rovina il monumento. E’ un principio del ca***".

E, prosegue Sgarbi: "Un bagnante solitario nero bellissimo è un artista. La Lamorgese deve punire quei poliziotti. Intollerabile", conclude il critico. Che annuncia: "Farò un’interrogazione parlamentare. Va bene, addio”.

Nelle immagini si vede il ragazzo che si muove nella fontana completamente nudo e si arrampica fino alla cima delle sculture. Gli agenti della polizia di Stato e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per interrompere lo show. Dopo avere invitato il giovane ad uscire con le buone, sono stati costretti ad entrare in acqua vestiti e ad usare la forza per fermarlo, con tanto di tuffo e placcaggio di un agente. Alla fine una decina gli agenti coinvolti nel fermo. Sul posto anche i sanitari del 118 per verificare le condizioni fisiche e psichiche del ragazzo che ora si trova al commissariato Viminale per tutti gli accertamenti del caso. Per Sgarbi tutto questo è davvero troppo.

