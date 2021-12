Charlene di Monaco, "serviranno ancora mesi". Bavaglio alla principessa? Terrificante sospetto su Palazzo Grimaldi

25 dicembre 2021 a

Il Natale triste della principessa triste. Si parla di Charlene di Monaco, ancora ricoverata in una clinica in Svizzera, anche se il luogo non è stato confermato ufficialmente. Niente ritorno al principato per le feste, come annunciato. Però, si apprende, dovrebbe ricevere in questi giorni, forse anche oggi, la visita del marito, il principe Alberto, e dei figli, i gemellini Jacques e Gabriella.

Le condizioni di salute di Charlene Wittstock, insomma, restano presumibilmente gravi, preoccupanti. Ma la principessa nel giorno della vigilia di Natale ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un video per promuovere le donazioni alla sua fondazione, realizzata con l'obiettivo di insegnare a nuotare ai bimbi in difficoltà. Già, può comunicare solo con i social: le è stato sconsigliato di tenersi alla larga da eventi pubblici e non, e il sospetto è che Palazzo Grimaldi non voglia che Charlene si faccia vedere né comunichi, rendendo il mistero sempre più inquietante.

Nell'attesa della visita di Alberto e dei figli, la casa reale di Montecarlo ha dato un aggiornamento sulle condizioni della reale con un comunicato "La convalescenza della principessa Charlene prosegue in maniera incoraggiante. Per la completa guarigione ci vorrà ancora qualche mese. Il principe Alberto e i loro bambini le faranno visita durante le Feste natalizie", si concludeva la nota. Insomma, altro tempo, addirittura "qualche mese". Segno del fatto che molte cose non sono al loro posto.

