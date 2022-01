Rita Dalla Chiesa costretta a passare alle minacce: "Giuro che ti vengo a cercare". Ecco chi continua a insultarla

22 gennaio 2022 a

Rita Dalla Chiesa prende provvedimenti contro chi riversa su suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il suo odio. Accade su Instagram, dove la giornalista pubblica alcuni commenti di un'utente del web che la insulta in continuazione. A corredo delle immagini, la promessa: "Giuro che ti vengo a cercare. Voglio guardarti in faccia, e cercare di farti capire quanto male possa fare un 'e chi ca**o se ne frega?' diretto a persone per me sacre, che non ci sono più, e che non hanno avuto quel futuro che, invece, mi auguro abbia tu".

E ancora: "Da come scrivi immagino che tu sia una ragazzina/o, senza un cervello pensante, molto poco sensibile e con grossi problemi affettivi. Cerca di risolverli presto. Perché vivere come stai vivendo tu, trovando piacere nel ferire gli altri, è come non essere mai nati. giuliapavan1803".

Intanto l'ex conduttrice di Forum ha deciso di rivolgersi alla Polizia Postale proprio per verificare chi si cela davvero dietro l'account. Dalla sua parte, migliaia di utenti. "Quanta pochezza, ignoranza, stupidità, cattiveria, malvagità d’animo…e quanto altro mi verrebbe da dire…! Ma è tutto superfluo perché oltre alle denunce, l’unica arma da usare contro questi esseri sono le immagini delle persone che ti appartengono e se posso, senza risultare presuntuosa ed invadente, sento che appartengono anche a me!!!", scrive uno mentre uno le ricorda di stare serena, perché "i vigliacchi rimangono tali".

