Cartabianca, Matteo Bassetti spiazza Bianca Berliguer: "Il Covid? Ecco a cosa ci porterà questa fase"

"Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti del virus": Matteo Bassetti lo ripete ormai da giorni, quasi come se fosse un mantra. Lo ha ribadito anche ieri sera in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3. L'infettivologo e primario della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova è stato molto chiaro: "Non siamo più nella fase pandemica, ma in quella endemica, che ci porterà a raggiungere il livello del 95 per cento di popolazione protetta".

L'esperto, insomma, ha sottolineato che è inutile comportarsi come nei primi mesi della pandemia, quando si era incerti sul virus e su come combatterlo. Adesso, con i vaccini e le misure di sicurezza ormai note, l'atteggiamento nei confronti di questa infezione dovrebbe essere diverso. Qualche ora fa, tra l'altro, l'infettivologo ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per disincentivare l'utilizzo delle mascherine all'aperto: "Non serve più usarle, non fermano Omicron".

"Gli inglesi tolgono le mascherine all'aperto, lo fanno i francesi dal primo febbraio, non l'hanno mai messa gli spagnoli, quindi forse le mascherine all'aperto non servono come qualcuno pensava, dopo che in Italia abbiamo messo l'obbligo delle mascherine all'aperto mi pare che i contagi si siano solo moltiplicati - ha spiegato Bassetti -. Non sono certo che le mascherine hanno tenuto fermo il contagio, la variante Omicron corre più veloce delle restrizioni".

