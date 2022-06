Veronica Gentili, colpaccio e sospetto: chi porta in studio. C'è puzza di un nuovo partito?

01 giugno 2022 a

Tra gli ospiti di Controcorrente, Michele Santoro. Veronica Gentili, nel suo programma di Rete 4, avrà nello studio l'ex conduttore Rai. Il giornalista, oggi sempre più presente in tv, sarà dunque protagonista di un dibattito sulla guerra in Ucraina e sulla politica italiana con Federico Rampini. D’altronde le posizioni di Santoro stanno cambiando. È infatti sotto gli occhi di tutti l'inaspettata e sorprendente difesa nei confronti di Matteo Salvini. Il leader della Lega è stato attaccato su più fronti dopo aver espresso la volontà di andare a Mosca.

"Il povero Salvini - ha spiegato a L'Aria Che Tira - non è mai stato massacrato così dal sistema politico per tutte le cacchiate che ha detto in carriera, e ora che ha cercato di fare qualcosa per andare incontro alla pace viene massacrato da tutti. Mancano solo i bombardamenti della Nato su Salvini". Non sono passate inosservate neppure le posizioni dell'ex conduttore di Annozero, sempre più simili a quelle del celebre nemico Silvio Berlusconi.

Che Santoro stia pensando di scendere in campo? La domanda è più che lecita e una risposta è arrivata dal diretto interessato, da giorni impegnato a impedire l'invio di armi in Ucraina: "Dopo l’evento 'Pace proibita', farò un partito? Un partito è una cosa troppo avanti, certo bisogna dare continuità a quel tipo di domanda". Insomma, mai dire mai. Proprio sul conflitto la Gentili intervisterà Sergey Markov, ex stretto consigliere di Putin ed ex deputato della Duma.

