Francesco Facchinetti, lo sfogo: "Basta, io lascio 100 euro di mancia", con chi se la prende

Un duro sfogo quello cui si è lasciato andare Francesco Facchinetti sui social. Nel suo mirino ci sono finiti gli influencer "scrocconi". Tutto è nato dalla notizia di uno chef messicano che ha rifiutato la presenza di una influencer all’interno del suo ristorante, dopo che quest'ultima gli avrebbe chiesto una cena gratis in cambio di pubblicità al suo locale. "Basta! Fate il grano, fate i soldi, spendete questi soldi!", questo il commento di Facchinetti sul suo profilo TikTok.

Il figlio di Roby dei Pooh, poi, ha continuato: "Questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta! Spendete questo grano! Io non ho mai chiesto nulla a gratis. Ho pagato quasi sempre". E ancora: "Se vado in un ristorante e mi offrono, lascio i soldi per la mancia. Lascio 50/100 euro per la mancia. Chiedete a tutte le persone che mi conoscono. Io non voglio cose gratis. Se mi spediscono cose gratis a casa, le rispedisco indietro. Io mi sento che devo pagare! Devo pagare perché sono stato fortunato nella vita ed è giusto, è una questione etica, morale, pagare le cose. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose, fai schifo. Fai pena. Fai pena!".

Facchinetti, inoltre, ha fatto anche degli esempi concreti: "Come quelle influencer che fanno le stories e dicono “oddio voglio andare a Porto Rotondo, voglio andare a Porto Cervo c’è qualche posto che mi vuole ospitare'. E scrivono in dm ai ristoranti, agli hotel, questa è follia! Siete delle bestie. Se guadagnate, spendete, perché accumulare i soldi alla fine ve lo posso assicurare, porta sfiga!".

