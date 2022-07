Controcorrente, stoccata di Cesara Buonamici a Draghi: "I nodi sono venuti al pettine"

14 luglio 2022 a

a

a

Cesara Buonamici senza mezzi termini. La giornalista, ospite di Controcorrente su Rete 4, commenta la crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi. "Secondo me viene messa in discussione l'illusione dell'era tecnica. Noi abbiamo preso un numero uno, una grande personalità che ha ridato credibilità al Paese ma oggi tutti i nodi di questa formula che delega ai tecnici da dieci anni e mette da parte la politica sono venuti al pettine anche con il numero uno".

"Lo spettro di Mario Monti": delle Sacre stanze la conferma, può tornare l'incubo | Video

Insomma, anche la conduttrice del Tg5 chiede il voto. D'altronde il gesto del Movimento 5 Stelle sembra per tutti essere dettato da un crollo all'interno dei sondaggi. Crollo che Giuseppe Conte ha pensato di sanare facendo barricate. Risultato? Il premier ha dato le dimissioni: "Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia".

"È arrivato il momento...": la profezia della Maglie in tv che gela Draghi, cosa accadrà

Ecco la stoccata alle forze politiche: "Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più". Così, da tecnico, Draghi ha deciso di consegnare a Mattarella le dimissioni, che a sua volta le ha rifiutate. Occhi puntati su mercoledì, il giorno in cui il Parlamento riceverà il presidente del Consiglio.

"Che fine fanno quei soldi?": Paragone, uno spaventoso sospetto su Draghi e governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.