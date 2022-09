Meteo, Mario Giuliacci: la minaccia dell'uragano Danielle, cosa accadrà in Italia

06 settembre 2022 a

"L'uragano Danielle non arriverà in Europa". A rassicurare i cittadini ci pensa il sito di Mario Giuliacci, intento a smontare quanto si vocifera negli ultimi giorni. In primis, il team del meteorologo, tiene a precisare che "i tifoni che arrivano ad alte latitudini atlantiche non sono violenti come quelli caraibici, tropicali e/o equatoriali. Quindi qualora raggiungesse il Vecchio Continente non c'è pericolo di venti più estremi di tante depressioni invernali che solcano i territori d'Oltralpe".

Ma non è tutto, perché il colonnello ci va giù più pesante. Sul suo portale si legge infatti che "l'affermare che Danielle raggiungerà l'Europa è un modo terroristico di descriverlo". E non raggiungerà nemmeno la Spagna, "che avrebbe potuto trovarsi lungo la sua traiettoria". Figuriamoci, dunque, l'Italia. "Fino alle ore 06:00 di mercoledì - proseguono - le previsioni sul suo percorso prevedono che sfiorerà la parte occidentale della Penisola Iberica, ma verrà a trovarsi ad Est del Marocco su acque relativamente 3 gradi circa più fredde per cui qui si estinguerà".

Ma cos'è davvero Danielle. Soprannominato così, Danielle altro non è che un ciclone nato lungo la fascia oceanica tropicale più calda e che si trova ora a 1000 km circa ad Ovest delle Azzorre. Come tutti i suoi simili, anche questo ciclone ha percorso tutti gli stadi: dapprima semplice Depressione Tropicale (venti meno di 72 km/ora), poi fino a 12 ore fa Tempesta tropicale (venti tra 72 e 118 km/ora) ed adesso Uragano (venti oltre 118 km/ora). Ci sono però due aspetti che rendono insolito questo ciclone: "È il primo tifone atlantico del 2022 ed è anche il secondo ciclone che si sia mai formato così a Nord (latitudine 38°N)".